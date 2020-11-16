Полезный для здоровья алкоголь назвали ученые: снижает давление и восстанавливает артерии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Недавнее исследование Университета Барселоны показало, что умеренное потребление "Хереса" улучшает состояние здоровья: снижает артериальное давление и восстанавливает функции артерий у мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал TheDrinksBusiness.
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Так, исследователи провели контролируемое исследование на 38 добровольцах мужского пола в возрасте 55-80 лет, которые умеренно употребляли алкоголь.
Все участники имели три или более факторов риска: активный курильщик, гипертонию, высокий уровень холестерина, ожирение и семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний.
Добровольцев разделили на две группы, одна из которых получала 30 г этанола в день в виде "Хереса" (испанское белое крепленое сладкое вино - ред.), а другая - в виде джина.
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Обе категории получали свои суточные дозы в течение трех недель. До начала исследования участникам измеряли артериальное давление и отбирали пробы крови и мочи.
Исследователи искали в крови подопытных клетки-предшественники, которые прикрепляются к поврежденным стенкам артерии, восстанавливая их функцию.
Результаты исследования выявили увеличение клеток-предшественников эндотелия на 40% после употребления "Хереса", тогда как у тех, кто употреблял джин, не произошло их значительного роста.
У "хересовой" группы также наблюдалось снижение артериального давления на 3-4%.
"Основные противовоспалительные эффекты, наблюдаемые в этом исследовании, можно отнести, главным образом, к полифенолам, которые содержатся в выдержанном белом вине", - отметил ведущий автор исследования доктор Рамон Эструх.
Отметим, что украинцы предпочитают алкогольные напитки именно отечественного производства - в связи с его высоким качеством и умеренной ценой.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").