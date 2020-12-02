Что такое адвент-календарь для взрослых и почему он вам немедленно нужен

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Рождественский или адвент-календарь - это традиционный в Европе календарь для обратного отсчета дней до Рождества. Чаще всего это - картонный домик с окошками на каждый из 24 дней до праздника, где спрятаны маленькие подарки (конфеты, косметика, приятные мелочи и т.п.). УНН подготовил подборку рождественских адвент-календарей для взрослых, с которыми будет гораздо приятнее ждать новогодних праздников (особенно - в "локдауне").