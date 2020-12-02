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Что такое адвент-календарь для взрослых и почему он вам немедленно нужен

Что такое адвент-календарь для взрослых и почему он вам немедленно нужен

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Рождественский или адвент-календарь - это традиционный в Европе календарь для обратного отсчета дней до Рождества. Чаще всего это - картонный домик с окошками на каждый из 24 дней до праздника, где спрятаны маленькие подарки (конфеты, косметика, приятные мелочи и т.п.). УНН подготовил подборку рождественских адвент-календарей для взрослых, с которыми будет гораздо приятнее ждать новогодних праздников (особенно - в "локдауне").

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Отсчитывать дни до Нового года или Рождества будет значительно приятнее вместе с алкогольными адвент-календарями. С таким календарем также удобно будет считать дни до завершения "локдауна" (если его введут). Традиционно эти календари рассчитаны на 24 дня, но встречаются и на 12. Так, для любителей пива (12 Days of Christmas Craft Beer Box) или вина (Wine Christmas Tree) есть специальные дегустационные наборы, которые ежедневно вплоть до праздника - будут знакомить с культовыми вкусами этих напитков со всего мира.

А британский адвент-календарь игристого вина (Sparkling Fizz Advent Calendar) надежно подготовит ценителей этого напитка к празднованию в новогоднюю ночь. В течение 24 дней предлагается дегустировать просекко, кофе, шампанское и игристое розе. О чем еще можно мечтать?

Любители джина могут открывать ежедневно 24 крошечные двери адвент-календаря (Ginvent Advent Calendar), в котором представлены лучшие образцы напитка со всего мира. С его помощью можно отправиться в самое вкусное джинодегустационное путешествие.

Не забыли производители и о любителях рома. Рождественский адвент-календарь (24 Days of Rum Advent Calendar) также содержит два бокала для тех, кто любит пить чистый ром медленно и с наслаждением, а не играть в бармена-миксолога.

Отметим, что алкогольный адвент-календарь может стать отличным заблаговременным подарком для близких и друзей, вместе с которыми будет весело отсчитывать дни до праздников.

Напомним, алкогольные эксперты поделились рецептом горячего и вкусного шоколадно-вишневого коктейля, который согреет и создаст уютную атмосферу в холодные зимние дни.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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