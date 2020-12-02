Що таке адвент-календар для дорослих і чому він вам негайно потрібен
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Різдвяний або ж адвент-календар – це традиційний у Європі календар для зворотного відліку днів до Різдва. Найчастіше це — картонний будиночок із віконцями на кожен із 24 днів до свята, де сховані маленькі подарунки (цукерки, косметика, приємні дрібниці тощо). УНН підготував добірку різдвяних адвент-календарів для дорослих, з якими буде значно приємніше чекати на новорічні свята (особливо - у "локдауні").
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Відраховувати дні до Нового року або Різдва буде значно приємніше разом із алкогольними адвент-календарями. Із таким календарем також зручно буде рахувати дні до завершення "локдауну" (якщо його введуть). Традиційно ці календарі розраховані на 24 дні, але зустрічаються й на 12. Так, для любителів пива (12 Days of Christmas Craft Beer Box) або вина (Wine Christmas Tree) є спеціальні дегустаційні набори, які щодня аж до свята - будуть знайомити із культовими смаками цих напоїв із усього світу.
А британський адвент-календар ігристого вина (Sparkling Fizz Advent Calendar) надійно підготує поціновувачів цього алкогольного напою до святкування у новорічну ніч. Протягом 24 днів пропонується дегустувати просекко, каву, шампанське та ігристе розе. Про що ще можна мріяти?
Любителі джину можуть відкривати щодня 24 крихітні двері адвент-календаря (Ginvent Advent Calendar), у якому представлені найкращі зразки напою з усього світу. З його допомогою можна вирушити у найсмачнішу джинодегустаційну подорож.
Не забули виробники й про любителів рому. Різдвяний адвент-календар (24 Days of Rum Advent Calendar) навіть містить два келихи для тих, хто любить пити чистий ром повільно та із насолодою, а не грати у бармена-міксолога.
Зазначимо, що алкогольний адвент-календар може стати чудовим завчасним подарунком для близьких і друзів, разом із якими буде весело відраховувати дні до свят.
Нагадаємо, алкогольні експерти поділились рецептом найгарячішого і найсмачнішого шоколадно-вишневого коктейлю, який зігріє та створить затишну атмосферу у найхолодніші зимові дні.
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").