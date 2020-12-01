Утриматись неможливо: експерти розкрили найгарячіший рецепт гарного зимового настрою

Навіть просто запах шоколаду підіймає настрій. Тому основою для рецепта гарячого коктейлю слугуватиме шоколадна горілка, яку дуже легко приготувати в домашніх умовах. Для цього необхідно взяти 750 мл високоякісної горілки Prime Superior і пів склянки (60 грамів) какао-бобів. Залити в пляшку, міцно закрити та витримувати 4 дні в темному місці, двічі на день струшуючи. Таким чином можна отримати горілку з ароматом шоколаду, яку можна пити так або використовувати як основу для смачних коктейлів.

Коктейль "Годинник із зозулею"

Простий гарячий напій з шоколадно-вишневим ароматом і смаком. Чудово пасуватиме для будь-якого зимового затишного вечора.

Інгредієнти на 1 порцію:

- 50 грамів горілки Prime Superior, настояної на какао-бобах

- 20 грамів шоколадного лікеру

- 50 грамів вишневого сиропу

- 120 грамів гарячої води

Приготування:

Змішати всі інгредієнти у величезній чашці. Випити під улюблену музику в теплій компанії або під улюблений серіал.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.