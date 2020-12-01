Утриматись неможливо: експерти розкрили найгарячіший рецепт гарного зимового настрою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У перший календарний день зими ми очікуємо снігу, затишку та особливого хорошого настрою. І якщо на сніг треба лише терпляче чекати, то затишок і настрій можна створити власноруч. Експерти горілчаного бренду Prime поділились з УНН рецептом найгарячішого і найсмачнішого шоколадно-вишневого коктейлю, який зігріє та створить затишну атмосферу у найхолодніші зимові дні.
Навіть просто запах шоколаду підіймає настрій. Тому основою для рецепта гарячого коктейлю слугуватиме шоколадна горілка, яку дуже легко приготувати в домашніх умовах. Для цього необхідно взяти 750 мл високоякісної горілки Prime Superior і пів склянки (60 грамів) какао-бобів. Залити в пляшку, міцно закрити та витримувати 4 дні в темному місці, двічі на день струшуючи. Таким чином можна отримати горілку з ароматом шоколаду, яку можна пити так або використовувати як основу для смачних коктейлів.
Коктейль "Годинник із зозулею"
Простий гарячий напій з шоколадно-вишневим ароматом і смаком. Чудово пасуватиме для будь-якого зимового затишного вечора.
Інгредієнти на 1 порцію:
- 50 грамів горілки Prime Superior, настояної на какао-бобах
- 20 грамів шоколадного лікеру
- 50 грамів вишневого сиропу
- 120 грамів гарячої води
Приготування:
Змішати всі інгредієнти у величезній чашці. Випити під улюблену музику в теплій компанії або під улюблений серіал.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.