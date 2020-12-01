Удержаться невозможно: эксперты раскрыли горячий рецепт хорошего зимнего настроения

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В первый календарный день зимы мы ожидаем снега, уюта и особого хорошего настроения. И если  снега надо только терпеливо ждать, то уют и настроение можно создать самостоятельно. Эксперты водочного бренда Prime поделились с УНН рецептом горячего и вкусного шоколадно-вишневого коктейля, который согреет и создаст уютную атмосферу в холодные зимние дни.

Даже просто запах шоколада поднимает настроение. Поэтому основой для рецепта горячего коктейля будет служить шоколадная водка, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого необходимо взять 750 мл высококачественной водки Prime Superior и пол стакана (60 г) какао-бобов. Залить в бутылку, крепко закрыть и выдерживать 4 дня в темном месте, дважды в день встряхивая. Таким образом можно получить водку с ароматом шоколада, которую можно пить так или использовать как основу для вкусных коктейлей.

Коктейль "Часы с кукушкой"

Простой горячий напиток с шоколадно-вишневым ароматом и вкусом. Прекрасно подойдет для любого зимнего уютного вечера.

Ингредиенты на 1 порцию:

- 50 граммов водки Prime Superior, настоянной на какао-бобах
- 20 граммов шоколадного ликера
- 50 граммов вишневого сиропа
- 120 граммов горячей воды

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в огромной чашке. Выпить под любимую музыку в теплой компании или под любимый сериал.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.

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