Удержаться невозможно: эксперты раскрыли горячий рецепт хорошего зимнего настроения

Даже просто запах шоколада поднимает настроение. Поэтому основой для рецепта горячего коктейля будет служить шоколадная водка, которую очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого необходимо взять 750 мл высококачественной водки Prime Superior и пол стакана (60 г) какао-бобов. Залить в бутылку, крепко закрыть и выдерживать 4 дня в темном месте, дважды в день встряхивая. Таким образом можно получить водку с ароматом шоколада, которую можно пить так или использовать как основу для вкусных коктейлей.

Коктейль "Часы с кукушкой"

Простой горячий напиток с шоколадно-вишневым ароматом и вкусом. Прекрасно подойдет для любого зимнего уютного вечера.

Ингредиенты на 1 порцию:

- 50 граммов водки Prime Superior, настоянной на какао-бобах

- 20 граммов шоколадного ликера

- 50 граммов вишневого сиропа

- 120 граммов горячей воды

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в огромной чашке. Выпить под любимую музыку в теплой компании или под любимый сериал.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.