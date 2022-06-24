Северодонецкое направление: под огнем оккупантов четыре населенных пункта

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13:44 • 29408 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46466 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47060 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24771 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57598 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка: Боровское, Верхнекаменка, Николаевка и Белая Гора. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестным населенным пунктам разрушено огромное количество зданий. Под огнем российских оккупантов находятся населенные пункты Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, а также Белая Гора", - рассказал Мотузяник.

Добавим

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинским защитникам в Северодонецке придется отойти от города на другие позиции.

Напомним

В Луганской области вражеская атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке идут бои, рашисты захватили Николаевку.

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