Северодонецкое направление: под огнем оккупантов четыре населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка: Боровское, Верхнекаменка, Николаевка и Белая Гора. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестным населенным пунктам разрушено огромное количество зданий. Под огнем российских оккупантов находятся населенные пункты Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, а также Белая Гора", - рассказал Мотузяник.
Добавим
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинским защитникам в Северодонецке придется отойти от города на другие позиции.
Напомним
В Луганской области вражеская атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке идут бои, рашисты захватили Николаевку.