Гайдай: атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке – бои
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Луганской области вражеская атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке – бои, россияне овладели Николаевкой, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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”23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой", - сообщил глава Луганской области, добавив, что "в Северодонецке – бои".
Детали
В Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы, проинформировал начальник областной военной администрации.
"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и здания жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села", – отметил Гайдай.
Дополнение
Гайдай сообщал, что россия бросила все свои резервы на захват всей Луганской области.