Гайдай: атаку на Лисичанськ відбито, у Сєвєродонецьку – бої

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"23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити. Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - повідомив очільник Луганщини, додавши, що "в Сєвєродонецьку – бої".

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У Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців, поінформував начальник обласної військової адміністрації.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", – зазначив Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що росія кинула всі свої резерви на захоплення всієї Луганщини.