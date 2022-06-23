росія кинула всі свої резерви на захоплення всієї Луганщини – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російська влада кинула всі свої резерви на захоплення всієї Луганської області. Окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони області. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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“Російська влада кинула всі резерви саме на захоплення Луганської області в цілому, на вихід на адміністративні кордони. Все, що в них є — техніка, особовий склад, зараз, якраз, і просувається в нашому напрямку”, — заявив Гайдай.
Деталі
Він також прокоментував ситуацію у Сєвєродонецьку. Українські захисники залишилися тільки у промзоні заводу “Азот”, де зруйновано дуже багато захисних споруд.
За його словами, українським захисниками доведеться відійти на нові укріплені райони.
Окрім цього, росія повністю обстрілює Лисичанськ великими калібрами.
“Але все одно, поки є така можливість, ми будемо працювати з людьми, містом. Ми будемо допомагати і військовим, і цивільним привозити гуманітарні вантажі, і евакуйовувати людей”, — зазначив голова ОВА.
На нещодавно окупованих територіях рашисти вже розпочали так звану “фільтрацію”. Окупанти полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як “гарматне м‘ясо”.
Доповнення
У Міноборони повідомили, що російські окупанти найближчим часом намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області. Після цього рашисти планують повністю окупувати Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині.