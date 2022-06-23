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россия бросила все свои резервы на захват всей Луганщины – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские власти бросили все свои резервы на захват всей Луганской области. Оккупанты пытаются выйти на административные границы области. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“Российская власть бросила все резервы именно на захват Луганской области в целом, на выход на административные границы. Все, что в них есть — техника, личный состав, сейчас, как раз, и продвигается в нашем направлении”, — заявил Гайдай.

Детали

Он также прокомментировал ситуацию в Северодонецке. Украинские защитники остались только в промзоне завода “Азот”, где разрушено большое количество защитных сооружений.

По его словам, украинским защитникам придется отойти на новые укрепленные районы.

Кроме этого, россия полностью обстреливает Лисичанск большими калибрами.

“Но все равно, пока есть такая возможность, мы будем работать с людьми, городом. Мы будем помогать и военным, и гражданским привозить гуманитарные грузы, и эвакуировать людей”, — отметил председатель ОВА.

На недавно оккупированных территориях решисты уже начали так называемую “фильтрацию”. Оккупанты охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, то есть используют как “пушечное мясо”.

Дополнение

В Минобороны сообщили, что российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. После этого рашисты планируют полностью оккупировать Краматорск и Славянск на Донбасе.

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