Найближчим часом окупанти намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, потім - Краматорськ і Слов’янськ – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти найближчим часом намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області. Після цього рашисти планують повністю окупувати Краматорськ і Слов’янськ на Донеччині. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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“Найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, бо їм потрібен привід для того, щоб їхньому командуванню оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями, або щодо виходу на географічні кордони цих областей”, – повідомила спікерка.
Деталі
Маляр додала, що у подальшому ворог планує зосередити свої зусилля над оволодінням найбільшими містами Донеччини – Краматорськом і Слов'янськом. Однак Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російських загарбників продовжують стримувати у Сєвєродонецьку та Сиротиному на Луганщині. Тим часом ворог нищить промисловість у Сєвєродонецьку.