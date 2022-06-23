В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, затем - Краматорск и Славянск - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. После этого рашисты планируют полностью оккупировать Краматорск и Слованский в Донецкой области. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает корреспондент УНН.
Цитата
“В ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что им нужен повод для того, чтобы их командованию объявить о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями, или по выходу на географические границы этих областей”, – сообщила спикерша.
Детали
Маляр добавила, что в дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия над овладением крупнейшими городами Донецкой области – Краматорском и Славянском. Однако Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российских захватчиков продолжают сдерживать в Северодонецке и Сиротино в Луганской области. Тем временем враг уничтожает промышленность в Северодонецке.