В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, затем - Краматорск и Славянск - Минобороны

Цитата

“В ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что им нужен повод для того, чтобы их командованию объявить о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями, или по выходу на географические границы этих областей”, – сообщила спикерша.

Детали

Маляр добавила, что в дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия над овладением крупнейшими городами Донецкой области – Краматорском и Славянском. Однако Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российских захватчиков продолжают сдерживать в Северодонецке и Сиротино в Луганской области. Тем временем враг уничтожает промышленность в Северодонецке.