росіян продовжують стримувати у Сєвєродонецьку та Сиротиному - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російських загарбників продовжують стримувати у Сєвєродонецьку та Сиротиному на Луганщині. Тим часом ворог нищить промисловість у Сєвєродонецьку, завдає авіаударів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки", - зазначив голова Луганської ОВА.
"Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - написав він.
Гайдай нагадав при цьому, що відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.
Деталі
За його словами, декілька разів упродовж 22 червня обстріляно Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста.
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"За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів. Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (вісім будинків), Гірському (вісім), Золотому (дев’ять)", - зазначив Гайдай.
Окрім того, Гайдай повідомив, що за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.
Доповнення
Сергій Гайдай повідомляв 22 червня, що українські військові утримують територію промислової зони Сєвєродонецька на Луганщині.