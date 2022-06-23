россиян продолжают сдерживать в Северодонецке и Сиротино - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российских захватчиков продолжают сдерживать в Северодонецке и Сиротино в Луганской области. Тем временем враг уничтожает промышленность в Северодонецке, наносит авиаудары. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки", - отметил глава Луганской ОВА.
"Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание ІІ проходной "Азота". Российская армия "высвобождает" Северодонецк от жизни и рабочих", – написал он.
Гайдай напомнил при этом, что со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.
Детали
По его словам, несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города.
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"За день имеем троих раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером найдено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстрелах. Посчитаны новые разрушения в Новоивановке (восемь домов), Горском (восемь), Золотом (девять)", - отметил Гайдай.
Кроме того, Гайдай сообщил, что за вчера российская армия нанесла авиационных ударов по Верхнекамянке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетные удары – по Горскому.
Дополнение
Сергей Гайдай сообщал 22 июня, что украинские военные удерживают территорию промышленной зоны Северодонецка в Луганской области.