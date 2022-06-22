ЗСУ тримають територію промзони Сєвєродонецька - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Українські військові утримують територію промислової зони Сєвєродонецька на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Четвертий місяць Сєвєродонецьк не можуть захопити. "Промку" тримають наші захисники, гвардійці, і вони будуть на позиціях стільки, скільки потрібно. Варіанти для маневрів вони мають", - розповів Гайдай у відео, оприлюдненому у його Telegram.
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Окрім того, він розповів, що за день до руйнування мосту до Лисичанська з людьми, які ховаються у укриттях "Азоту", щодо евакуації особисто спілкувався перший заступник начальника обласної військової адміністрації
"У цих укриттях перебувало понад 1000 людей, зараз – 568", - сказав Гайдай.
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Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.