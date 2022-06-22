ВСУ держат территорию промзоны Северодонецка - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинские военные удерживают территорию промышленной зоны Северодонецка в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Четвертый месяц Северодонецк не могут захватить. "Промку" держат наши защитники, гвардейцы, и они будут на позициях столько, сколько нужно. Варианты для маневров у них есть", - рассказал Гайдай в видео, обнародованном в его Telegram.
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Кроме того, он рассказал, что за день до разрушения моста в Лисичанск с людьми, которые прячутся в укрытиях "Азота", об эвакуации лично общался первый заместитель начальника областной военной администрации
"В этих укрытиях находилось более 1000 человек, сейчас – 568", - сказал Гайдай.
Дополнение
Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом была поставлена задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.