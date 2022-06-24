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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Сєверодонецький напрямок: під вогнем окупантів чотири населені пункти

Сєверодонецький напрямок: під вогнем окупантів чотири населені пункти

Київ • УНН

 • 112912 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька: Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка та Біла Гора. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім населеним пунктам зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем російських окупантів перебувають населені пункти Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, а також Біла Гора", - розповів Мотузяник.

Додамо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції.

Нагадаємо

У Луганській області ворожа атака на Лисичанськ відбита, у Сєвєродонецьку точаться бої, рашисти захопили Миколаївку.

Українські Національні Новини

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