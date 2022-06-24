Українським захисникам доведеться відійти від Сєвєродонецька - Гайдай

Цитата

На запитання, виходячи з тієї ситуації, яка у місті, чи може він, як голова Луганської ОВА, сказати, що "насправді, Сєвєродонецьк зараз доведеться залишити", Гайдай відповів: "На жаль, так. Доведеться відводити наших хлопців, але це те, про що ми, в приниципі, говорили, що ось не треба розводити так звану "зраду", ніхто не кидає наших хлопців...".

Глава ОВА закликав українців не сіяти паніку і не розводити “зраду”, оскільки оточення наших солдатів ворогом ніхто не допустить.

“Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там перебувати – не має сенсу. З кожним днем ​​пропорційно кількість загиблих на не укріплених територіях може зрости. Тому було ухвалено таке рішення, щоб наші захисники, які там перебувають, отримали команду відходити, на нові укріплені райони, і звідти вже нормально, повноцінно вести бойові дії, ну і завдавати шкоди ворогові”, – пояснив Гайдай.

Доповнення

У Луганській області ворожа атака на Лисичанськ відбита, у Сєвєродонецьку точаться бої, росіяни оволоділи Миколаївкою.