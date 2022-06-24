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Украинским защитникам придется отойти от Северодонецка – Гайдай

Украинским защитникам придется отойти от Северодонецка – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинским защитникам в Северодонецке придется отойти от города на другие позиции, заявил в эфире одного из телеканалов глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и объяснил, что наши бойцы отходят в новые укрепленные районы, чтобы оттуда вести боевые действия, передает УНН.

Цитата

На вопрос, исходя ли из той ситуации, которая в городе, может ли он, как глава Луганской ОВА, сказать, что "на самом деле, Северодонецк сейчас придется оставлять", Гайдай ответил: "К сожалению, да. Придется отводить наших ребят, но это то, о чем мы, в принципе, говорили, что вот не надо разводить так называемую "зраду", никто не бросает наших ребят...".

Глава ОВА призвал украинцев не сеять панику и не разводить “зраду”, поскольку окружение наших солдат врагом никто не допустит.

“Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто ради того, чтобы там находиться – не имеет смысла. С каждым днем пропорционально количество погибших на не укрепленных территориях может возрасти. Поэтому, было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся, получили команду отходить, на новые укрепленные районы, и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия, ну и наносить урон врагу”, – объяснил Гайдай.

Дополнение

В Луганской области вражеская атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке идут бои, россияне овладели Николаевкой.

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