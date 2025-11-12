Связанные с ископаемым топливом проекты по всему миру угрожают здоровью 2 млрд человек — исследование

Четверть населения мира проживает в пределах пяти километров от действующих предприятий по добыче ископаемого топлива, что потенциально угрожает здоровью более двух миллиардов человек, а также критически важным экосистемам, согласно первому в своем роде исследованию, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

В новом критическом докладе Amnesty International, эксклюзивно предоставленном газете Guardian, говорится, что более 18 300 месторождений нефти, газа и угля на сегодняшний день расположены в 170 странах мира, занимая большие площади на поверхности Земли.

"Близость к скважинам, перерабатывающим заводам, трубопроводам и другим объектам добычи ископаемого топлива повышает риск развития рака, респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременных родов и смерти, а также создает серьезную угрозу водоснабжению и качеству воздуха, а также ухудшает состояние земель", пишет издание.

Почти полмиллиарда (463 миллиона) человек, включая 124 миллиона детей, как сообщается, в настоящее время проживают в пределах 1 км от мест добычи ископаемого топлива. Кроме того, в настоящее время предлагаются или разрабатываются около 3500 новых объектов, что может привести к тому, что еще 135 миллионов человек будут страдать от испарений, факельного сжигания и разливов, согласно докладу "Extraction Extinction: Why the Lifecycle of Fossil Fuels Threatens Life, Nature, and Human Rights".

Большинство действующих проектов, как отмечается, создают очаги загрязнения, превращая прилегающие населенные пункты и критически важные экосистемы в так называемые "зоны жертвоприношения" – сильно загрязненные территории, где малообеспеченные и маргинализированные группы населения несут непропорционально большое бремя воздействия загрязнения и токсинов.

В докладе подробно описываются разрушительные последствия для здоровья, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой, а также демонстрируется, как утечки, факельное горение и строительство разрушают незаменимые природные экосистемы и нарушают права человека, особенно тех, кто живет вблизи нефтегазовой и угольной инфраструктуры.

Это происходит в то время, когда мировые лидеры, за исключением США – исторического крупнейшего источника выбросов парниковых газов, – собираются в Белене в Бразилии на 30-е ежегодные переговоры по климату на фоне растущего разочарования из-за отсутствия прогресса в постепенном отказе от ископаемого топлива, "что приводит к планетарному коллапсу и нарушениям прав человека", пишет издание.

"Индустрия ископаемого топлива и ее государственные спонсоры десятилетиями утверждали, что для развития человечества необходимо ископаемое топливо. Но мы знаем, что под видом экономического роста они вместо этого служили жадности и прибыли без красных линий, нарушали права почти с полной безнаказанностью и разрушали атмосферу, биосферу и океаны", – заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

"Лидеры COP30 должны поставить в центр переговоров интересы людей, а не прибыли и власти, взяв на себя обязательства по полному, быстрому, справедливому и финансируемому отказу от ископаемого топлива и справедливому переходу к устойчивой энергетике для всех", - отметила она.

Количественный анализ основан на первом в своем роде картографическом исследовании, проведенном исследователями из Лаборатории Better Planet (BPL) при Университете Колорадо в Боулдере. Они сравнили данные об известных местах расположения объектов инфраструктуры для добычи ископаемого топлива с данными переписи населения и наборами данных о критически важных экосистемах, выбросах парниковых газов и землях коренных народов.

Спрос на нефть и газ, без существенных изменений, будет расти десятилетиями: снижение CO₂ тоже не предвидится - МЭА