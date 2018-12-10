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Священника из Донецка не пустили на подконтрольную территорию Украины

Киев • УНН

 • 16258 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Пограничники не позволили архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской православной церкви Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.

Священника из Донецка не пустили на подконтрольную территорию Украины

"Информацию подтверждаю", - отметил спикер, отвечая на вопрос, действительно сотрудники ГПС не позволили донецкому митрополиту Илариону пересечь линию разграничения и попасть на подконтрольную правительству территорию Украины.

При этом он добавил, что причины и детали запрета на въезд знает СБУ, которая и принимала решение о запрете.

Днем ранее, 9 декабря, пресс-служба Донецкой епархии УПЦ МП "с глубоким возмущением и удивлением" сообщила, что 9 декабря 2018 представители власти Украины не позволили Правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Украинской Православной Церкви Илариону, митрополиту Донецкому и Мариупольскому, пересечь линию разграничение в официальном пункте пропуска - КПВВ "Новотроицкое". По данным пресс-службы, в СБУ запрет въезда объяснили тем, что священнику еще 7 декабря аннулировали пропуска. Но, как сообщается, при этом митрополит смог спокойно пересечь границу 8 декабря возвращаясь из Киево-Печерской Лавры в Донецк.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко, на Вселенского патриарха Варфоломея оказывается большое давление и поступают угрозы со стороны Москвы в связи с предоставлением независимости Украинской православной церкви.

Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

После предоставления независимости Украинской православной церкви предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата уже не сможет называться "митрополитом Киевским". Об этом сообщил Вселенских патриарх Варфоломей в письме предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.

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