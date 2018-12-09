Порошенко розповів про тиск і погрози до Вселенського патріарха з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Вселенського патріарха Варфоломія чиниться великий тиск і надходять погрози з боку Москви у зв’язку із наданням незалежності Українській православній церкві. Про це написав Президент Петро Порошенко в Тwitter, передає УНН.
"Рішення про надання автокефалії православній церкві України – ухвалено. Держава і Президент свою справу зробили. І Його Всесвятість Варфоломій свою справу зробив. Можливо, навіть більше, ніж міг, враховуючи той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, Томос про автокефалію Української православної церкви з'явиться в Україні уже у 20-х числах грудня.
Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Після надання незалежності Українській православній церкві предстоятель Української православної церкви Московського патріархату вже не зможе називатись "митрополитом Київським". Про це повідомив Вселенських патріарх Варфоломій у листі до предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.