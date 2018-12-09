Порошенко рассказал об угрозах Вселенскому патриарху со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На Вселенского патриарха Варфоломея оказывается большое давление и поступают угрозы со стороны Москвы в связи с предоставлением независимости Украинской православной церкви. Об этом написал Президент Петр Порошенко в Тwitter, передает УНН.
"Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины - принято. Государство и Президент свое дело сделали. И Его Святейшество Варфоломей свое дело сделал. Возможно, даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы", - отметил Порошенко.
Напомним, Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.
Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
После предоставления независимости Украинской православной церкви предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата уже не сможет называться "митрополитом Киевским". Об этом сообщил Вселенских патриарх Варфоломей в письме предстоятеля УПЦ МП Онуфрия.