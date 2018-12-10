Священика з Донецька не пустили на підконтрольну територію України

"Інформацію підтверджую", - зазначив спікер, відповідаючи на запитання, чи дійсно працівники ДПС не дозволили донецькому митрополиту Іларіону перетнути лінію розмежування і потрапити на підконтрольну урядові територію України.



При цьому він додав, що причини і деталі заборони на в'їзд знає СБУ, яка й приймала рішення про заборону.



Днем раніше, 9 грудня, прес-служба Донецької єпархії УПЦ МП "із глибоким обуренням і здивуванням" повідомила, що 9 грудня 2018 року представники влади України не дозволили Правлячому архієрею Донецько-Маріупольської єпархії Української Православної Церкви Іларіону, митрополиту Донецькому і Маріупольському, перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску - КПВВ "Новотроїцьке". За даними прес-служби, в СБУ заборону в'їзду пояснили тим, що священику ще 7 грудня анулювали перепуску. Але, як повідомляється, при цьому митрополит зміг спокійно перетнути кордон 8 грудня, повертаючись із Києво-Печерської Лаври до Донецька.



Нагадаємо, за словами Президента Петра Порошенка, на Вселенського патріарха Варфоломія чиниться великий тиск і надходять погрози з боку Москви у зв’язку із наданням незалежності Українській православній церкві.



Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.



Після надання незалежності Українській православній церкві предстоятель Української православної церкви Московського патріархату вже не зможе називатись "митрополитом Київським". Про це повідомив Вселенських патріарх Варфоломій у листі до предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.