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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26751 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Священник Лабытнанги посетил Сенцова в палате и предложил исповедоваться

Священник Лабытнанги посетил Сенцова в палате и предложил исповедоваться

Киев  •  УНН

 • 10861 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил палату, где находился незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов и предложил исповедаться, но последний отказался. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний России, передает УНН.

По информации тюремщиков, сегодня иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округе.

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"Во время обхода медицинской части учреждения Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под наблюдением медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что иерей Богдан Василюк предложил Сенцову поговорить без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, объяснив, что в помощи священнослужителя не нуждается, сообщили тюремщики.

Напомним, епископу Апостольской Православной Церкви Григорию не позволили посещение осужденного Олега Сенцова, отбывающего наказание в ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округе.

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