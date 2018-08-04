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Не просив: тюремники пояснили, чому не пустили до Сенцова священика

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російські тюремники пояснили, що не пустили священика до незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, бо останній про це не просив. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Федеральної служби виконання покарань Росії, передає УНН.

Тюремники відзначили, що дійсно 31.07.2018 до начальника УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі з питання відвідування засудженого Сенцова з метою пастирської опіки звернувся єпископ Централізованої релігійної організації “Об’єднання православних громад апостольської традиції” Міхнов-Вайтенко.

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“Відповідно до частини 4 статті 14 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації (далі — ДВК) до засуджених на прохання запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих в установленому порядку релігійним об’єднанням, за вибором засуджених. За заявою засудженого та з письмової згоди священнослужителя проводиться особиста зустріч, в тому числі проведення релігійних обрядів і церемоній. На момент звернення Міхнова-Вайтенко Г. в УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі від засудженого Сенцова О. до керівництва ІК-8 і УФСІН заяв і прохань про запрошення і зустрічі з представником зазначеної релігійної організації не надходило”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, єпископу Апостольської Православної Церкви Григорію не дозволили відвідування засудженого Олега Сенцова, який відбуває покарання в ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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