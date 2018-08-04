Не просил: тюремщики объяснили, почему не пустили к Сенцову священника

Тюремщики отметили, что действительно 31.07.2018 к начальнику УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округе по вопросу посещения осужденного Сенцова с целью пастырской опеки обратился епископ Централизованной религиозной организации "Объединение православных общин апостольской традиции" Михнов-Вайтенко.

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"Согласно части 4 статьи 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК) к осужденным по просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. По заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя проводится личная встреча, в том числе проведение религиозных обрядов и церемоний. На момент обращения Михнова-Вайтенко Г. в УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округе от осужденного Сенцова О. к руководству ИК-8 и УФСИН заявлений и просьб о приглашении и встречи с представителем указанной религиозной организации не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, епископу Апостольской Православной Церкви Григорию не позволили посещение осужденного Олега Сенцова, отбывающего наказание в ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округе.