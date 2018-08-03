Сенцов не повідомляє про здоров'я, щоб "не засмучувати"

"Отримала лист від Олега. Відправлено 26 липня. Ми з ним листуємося про екранізацію номерів. Але про здоров'я він не написав, так як сказав, що не хоче засмучувати", - повідомила Паленчук.

Нагадаємо, вчора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала лист омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова 28 червня цього року. Москалькова назвала стан здоров'я Сенцова як "задовільний". За її словами, Сенцов кожен день він отримує крапельниці з повним набором всіх поживних речовин, білків і вітамінів.