Сенцов не сообщает о здоровье, чтобы "не расстраивать"

"Получила письмо от Олега. Отправлено 26 июля. Мы с ним переписываемся про экранизацию номеров. Но про здоровье он не написал, так как сказал, что не хочет расстраивать", - сообщила Паленчук.

Напомним, вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года. Москалькова назвала состояние здоровья Сенцова как "удовлетворительное". По ее словам, Сенцов каждый день он получает капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов.