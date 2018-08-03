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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24837 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 86187 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120189 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127991 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167171 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152650 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140527 просмотра

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Сенцов не сообщает о здоровье, чтобы "не расстраивать"

Сенцов не сообщает о здоровье, чтобы "не расстраивать"

Киев  •  УНН

 • 13494 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов в письме кинопродюсеру Анне Паленчук не сообщил о своем здоровье, чтобы "не расстраивать". Об этом Паленчук написала в своем Facebook, передает УНН

"Получила письмо от Олега. Отправлено 26 июля. Мы с ним переписываемся про экранизацию номеров. Но про здоровье он не написал, так как сказал, что не хочет расстраивать", - сообщила Паленчук.

Напомним, вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года. Москалькова назвала состояние здоровья Сенцова как "удовлетворительное". По ее словам, Сенцов каждый день он получает капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов.

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