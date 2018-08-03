Сенцов не сообщает о здоровье, чтобы "не расстраивать"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов в письме кинопродюсеру Анне Паленчук не сообщил о своем здоровье, чтобы "не расстраивать". Об этом Паленчук написала в своем Facebook, передает УНН.
"Получила письмо от Олега. Отправлено 26 июля. Мы с ним переписываемся про экранизацию номеров. Но про здоровье он не написал, так как сказал, что не хочет расстраивать", - сообщила Паленчук.
Напомним, вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года. Москалькова назвала состояние здоровья Сенцова как "удовлетворительное". По ее словам, Сенцов каждый день он получает капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов.