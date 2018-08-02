Москалькова предоставила Украине информацию о состоянии Сенцова месячной давности

"Сегодня получила письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцова 28 июня этого года, в котором она рассказывает мне о состоянии здоровья Олега. И здесь, как говорится, есть два нюанса... Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантность, когда Олег продолжает голодать не приходится. Второй - в тот же день я будка под дверью колонии, а ее кортеж проехал мимо, не остановившись ", - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНН, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в конце июня не пустили посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

Напомним, российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова пыталась "в ультимативной форме" и с "агрессивным настроем" попасть к политзаключенному Олегу Сенцову. Также Москалькова назвала действия Денисовой "непонятными".