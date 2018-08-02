Москалькова надала Україні інформацію щодо стану Сенцова місячної давності

“Сьогодні отримала лист від омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова 28 червня цього року, в якому вона розповідає мені про стан здоров’я Олега. І тут, як-то кажуть, є два нюанси... Перший — пройшло вже більше місяця з того моменту, і говорити про його релевантність, коли Олег продовжує голодувати не доводиться. Другий — того ж дня я буда під дверима колонії, а її кортеж проїхав повз, не зупинившись”, — підкреслила Денісова.

Як повідомляв УНН, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову у кінці червня не пустили відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі.

Нагадаємо, російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова намагалась “в ультимативній формі” та з “агресивним настроєм” потрапити до політв’язня Олега Сенцова. Також Москалькова назвала дії Денісової “незрозумілими”.