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УФСІН не пустив до українця Сенцова священика

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Начальник УФСІН по Ямало-Ненецькому автономному окрузі полковник внутрішньої служби Олександр Новіков відмовив отцю Григорію (Міхнову-Вайтенко), єпископу апостольської православної церкви, у зустрічі з Олегом Сенцовим. Про це в мережі Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.

“До Сенцова не пустили священика.... якщо чесно, намагалася передати Олегу листа. На десятки моїх листів, які пересилала, надсилала, передавала через адвокатів і інших осіб — ніколи не було жодної відповіді. Можливо, вони ніколи й не доходили до Олега. Але ж яка підлість — не пустити українського омбудсмена, тепер — священика. Повна ізоляція, в тому числі інформаційна”, — написала омбудсмен.

Вона додала також фотографію священика, який намагався відвідати режисера.

Як повідомляв УНН, уповноважена Росії з питань прав людини Тетяна Москалькова відвідала українського в’язня Миколу Карпюка.

Нагадаємо, дехто з в’язнів в Україні, яких хоче відвідати омбудсмен Російської Федерації, відмовились від зустрічі з Тетяною Москальковою.

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