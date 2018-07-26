Москалькова відвідала Карпюка

"У Володимирському централі відвідала громадян, які відбувають покарання, які зверталися до мене, а також громадянина України Карпюка", - повідомила Москалькова.



Ніяких подробиць стосовно стану здоров'я Карпюка та умов його утримання Москалькова не повідомила.



Нагадаємо, представник гуманітарної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 утримуваних в Україні росіян.



Як повідомляв УНН, українська сторона у Мінську запропонувала провести спільну зустріч за участю українського та російського омбудсменів для розблокування обміну заручників. Також, за її словами, Україна сама визначатиме своїх перемовників і учасників груп, а не вестиметься на “хотєлки” Кремля чи їх маріонеток.



