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Москалькова відвідала Карпюка

Москалькова відвідала Карпюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Уповноважена Росії з питань прав людини Тетяна Москалькова відвідала українського в’язня Миколу Карпюка. Про це вона повідомила у своєму Instagram, передає УНН.

"У Володимирському централі відвідала громадян, які відбувають покарання, які зверталися до мене, а також громадянина України Карпюка", - повідомила Москалькова.

Ніяких подробиць стосовно стану здоров'я Карпюка та умов його утримання Москалькова не повідомила.

Нагадаємо, представник гуманітарної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 утримуваних в Україні росіян.

Як повідомляв УНН, українська сторона у Мінську запропонувала провести спільну зустріч за участю українського та російського омбудсменів для розблокування обміну заручників. Також, за її словами, Україна сама визначатиме своїх перемовників і учасників груп, а не вестиметься на “хотєлки” Кремля чи їх маріонеток.

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