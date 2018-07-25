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Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 затриманих росіян

Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 затриманих росіян

Київ • УНН

 • 9461 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Росія досі не надала відповіді на пропозицію передати їй 36 утримуваних в Україні росіян. Про це представник гуманітарної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко повідомила в своєму Facebook, передає УНН.

"Російська Федерація так і не дала жодної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на наших в російських тюрмах. Ні усної, ні письмової. Що свідчить про те, що РФ її громадяни не потрібні. Повністю контрольовані РФ представники ОРДЛО заявили, що вестимуть розмову про звільнення заручників лише з однією людиною, в чергове таким чином намагаючись виконати замовлення Кремля щодо корекції складу групи", - повідомила Геращенко.

Як повідомляв УНН, посол ОБСЄ Тоні Фріш на початку вересня відвідає тюрми на окупованих територіях України. Про це представник гуманітарної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко повідомила в своєму Facebook.

Нагадаємо, український політв'язень Станістав Клих все ще не поступив у Верхньоуральську в'язницю в РФ після того, як його помістили в тюремну психіатричну лікарню.

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