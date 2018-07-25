Правозахисниця: Клих у РФ проситься назад у в'язницю з психлікарні

Так, Щур повідомила, що їй дзвонила мама Клиха, яка до цього зв'язувалася з Верхньоуральською в'язницею. Там їй повыдомили, що у в'язниці Станіслава немає. Останні відомості про сина вона отримувала два тижні тому від консула України, який відвідував його в тюремній психіатричній клініці в місті Магнітогорську.

"Консулу здалося, що в'язневі стало трохи легше - мабуть це дія препаратів, які він отримує. Що за уколи, Станіслав не знає, але знає, що більше не хоче лікуватися і проситься назад у в'язницю. Але поки він в тюрму не поступив", - повідомила Щур.

За словами Щур, швидше за все, Клих все ще перебуває у Магнітогорській психлікарні. Однак на цей раз Станіслава "зібрали в клініку більш грунтовно, ніж до цього".

"Які особливості цього етапу Станіслава? У порівнянні з минулим разом, коли його забрали в клініку, в чому він був, зараз його зібрали туди грунтовно. Він повіз із собою все, що накопичив за роки відсидки: одяг, продукти, листи, фотографії", - повідомила правозахисниця.

Нагадаємо, ув'язнений у Росії українець Станіслав Клих перебуває в обласній психіатричній тюремній лікарні в Магнітогорську.



