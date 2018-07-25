Правозащитница: Клых в РФ просится назад в тюрьму из психбольницы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Украинский политзаключенный Станистав Клых все еще не поступил в Верхнеуральскую тюрьму в РФ после того, как его поместили в тюремную психбольницу. Об этом в Facebook сообщает российская правозащитница Татьяна Щур, передает УНН.
Так, Щур сообщила, что ей звонила мама Клыха, которая до этого связывалась с Верхнеуральской тюрьмой. Там ей отметили, что в тюрьме Станислава нет. Последние сведения о сыне она получала две недели назад от консула Украины, который посещал его в тюремной психиатрической клинике в городе Магнитогорске.
"Консул нашел, что узнику стало чуть легче - видимо это действие препаратов, которые он получает. Что за уколы, Станислав не знает, но знает, что больше не хочет лечиться и просится назад в тюрьму. Но пока он в тюрьму не поступил", - сообщила Щур.
По словам Щур, скорее всего, Клых все еще находится в Магнитогорской психбольнице. Однако на этот раз Станислава "собрали в клинику более основательно, чем до этого".
"Каковы особенности этого этапа Станислава? По сравнению с прошлым разом, когда его забрали в клинику, в чём он был, сейчас его собрали туда основательно. Он увёз с собой все, что накопил за годы отсидки: одежду, продукты, письма, фотографии", - сообщила правозащитница.
Напомним, заключенный в России украинец Станислав Клых находится в областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.