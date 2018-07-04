Украинского пленника Кремля Клыха нашли в тюремной психбольнице в Магнитогорске

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Заключенный в России украинец Станислав Клих находится в Областной психиатрической тюремной больницы в Магнитогорске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу российской правозащитницы Татьяны Щур.

“Станислав Клых нашелся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислав Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня”, — указала она в социальной сети.

По ее данным, Клых чувствует себя лучше.

“Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июня его сознание было спутано, речь „плыла“, образы зашкаливали и казались Роману „фантазийно-бредовыми“, то Екатерина отметила, что он спокойный и выразительный”, — добавила правозащитница.

Также у нее сложилось впечатление, что Клых находится под влиянием успокоительных препаратов.

Сам Станислав, по ее словам, сказал, что ему делают “какие-то прививки”. Клых пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, чуть дав прочитать, на прогулки водят редко. Он просил передать ему список детской приключенческой литературы.

“Ясно, что необходимо: во-первых — объективное обследование независимыми специалистами, во-вторых — допустить к нему Уполномоченного по правам человека Украины и психиатра международного уровня, и — главное — немедленно отправить его домой”, — резюмировала Татьяна Щур.

Как сообщал УНН, политзаключенного Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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