Політв'язня Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні

“На сьогодні я замовила розмову з ним, розмова не відбулася, його відправили до психіатричної лікарні. Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці у Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Каже — „я думаю, що його відправлять до лікарні“, — повідомила вона.

Додамо, що правозахисниця Тетяна Щур повідомила УНН, що наразі точної інформації щодо місцеперебування Клиха у неї немає, але можливо відомо це стане у наступний понеділок.

“Зможу точно сказати (щодо місцеперебування Клиха — ред.) не раніше понеділка, коли туди поїде наш адвокат. Зараз це тільки припущення (находження Клиха у психлікарні — ред.), але засноване на великій ймовірності”, — повідомила Т.Щур.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулась до Омбудсмена РФ щодо незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха та його звільнення з гуманітарних підстав.