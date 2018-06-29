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Політв'язня Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні

Політв'язня Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Засудженого у РФ українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні.
Про це повідомила мати політв'язня Тамара Клих в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“На сьогодні я замовила розмову з ним, розмова не відбулася, його відправили до психіатричної лікарні. Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці у Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Каже — „я думаю, що його відправлять до лікарні“, — повідомила вона.

Додамо, що правозахисниця Тетяна Щур повідомила УНН, що наразі точної інформації щодо місцеперебування Клиха у неї немає, але можливо відомо це стане у наступний понеділок.

“Зможу точно сказати (щодо місцеперебування Клиха — ред.) не раніше понеділка, коли туди поїде наш адвокат. Зараз це тільки припущення (находження Клиха у психлікарні — ред.), але засноване на великій ймовірності”, — повідомила Т.Щур.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулась до Омбудсмена РФ щодо незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха та його звільнення з гуманітарних підстав.

Українські Національні Новини

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