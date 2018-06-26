У Клиха критичний стан, серйозно турбують нирки і серце – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулась до Омбудсмена РФ щодо незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха та його звільнення з гуманітарних підстав. Про це повідомляється на офіційній сторінці українського омбудсмена, передає УНН.
“Станом на цей час відповіді на вказані листи не отримані. З жовтня 2017 року не відбуваються зустрічі Станіслава Клиха з його батьками. Згідно наявної інформації, з 8 червня 2018 року Станіслав Клих оголосив голодування і зараз стан його здоров’я знаходиться в критичному стані. За повідомленнями матері, у Станіслава Клиха серйозні проблеми з нирками та серцем”, — йдеться у повідомленні.
Враховуючи зазначене, Омбудсмен Людмила Денісова наполегливо просить Тетяну Москалькову сприяти проведенню незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха українськими чи міжнародними лікарями. А також повідомити Людмилу Денісову про результати перевірки з наданням відповідного медичного висновку. Крім того, забезпечити в найближчий час особисту зустрічі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі Станіславом Клихом.
“Також в котрий раз прошу Вас сприяти терміновому звільненню Станіслава Клиха з гуманітарних підстав”, — наголосила український омбудсмен.
Також вона нагадала, що 21 травня 2018 року направила лист до Омбудсмена РФ з проханням посприяти медичному обстеженню та особистому відвідання нею Станіслава Клиха, а також посприяти його звільненню.
Нагадаємо, Станіслав Клих 8 червня оголосив голодування.