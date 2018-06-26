Клых в критическом состоянии, серьезно беспокоят почки и сердце - Денисова

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к Омбудсмену РФ относительно независимого медицинского обследования Станислава Клиха и его освобождение по гуманитарным основаниям. Об этом сообщается на официальной странице украинского омбудсмена, передает УНН.

“По состоянию на данный момент ответы на указанные письма не получены. С октября 2017 года не происходят встречи Станислава Клыха с его родителями. Согласно имеющейся информации, с 8 июня 2018 года Станислав Клых объявил голодовку и сейчас состояние его здоровья находится в критическом состоянии. По сообщениям матери, у Станислава Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем”, - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, Омбудсмен Людмила Денисова настойчиво просит Татьяну Москалькову способствовать проведению независимого медицинского обследования Станислава Клыха украинскими или международными врачами. А также сообщить Людмиле Денисовой о результатах проверки с предоставлением соответствующего медицинского заключения. Кроме того, обеспечить в ближайшее время личную встречу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека со Станиславом Клыхом.

“Также в который раз прошу Вас содействовать срочному освобождению Станислава Клыха по гуманитарным основаниям”, — отметила украинский омбудсмен.

Также она напомнила, что 21 мая 2018 года направила письмо к Омбудсмену РФ с просьбой оказать содействие медицинскому обследованию и личному посещению ею Станислава Клыха, а также посодействовать его освобождению.

Напомним, Станислав Клых 8 июня объявил голодовку.

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