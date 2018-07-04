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Українського бранця Кремля Клиха знайшли у тюремній психлікарні в Магнітогорську

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Ув’язнений в Росії українець Станіслав Клих перебуває в Обласній психіатричній тюремній лікарні в Магнітогорську. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку російської правозахисниці Тетяни Щур.

“Станіслав Клих знайшовся в Магнітогорську в Обласній психіатричній тюремній лікарні. Його виявила там Катерина Бур’ян, адвокат Уральської правозахисної групи після того, як єкатеринбурзький адвокат Станіслава Роман Качанов повідомив, що його підзахисного обіцяли відправити туди відразу після того, як Роман був у нього 26 червня”, — вказала вона у соціальній мережі.

За її даними, Клих почувається краще.

“Каже, що дозволу на госпіталізацію не давав, що суперечить словам тюремників. Якщо 26 червня його свідомість було плутаною, мова „пливла“, образи зашкалювали і здавалися Роману „фантазійно-маячними“, то Катерина відзначила, що він спокійніший і виразніший”, — додала правозахисниця.

Також у неї склалося враження, що Клих перебуває під впливом заспокійливих препаратів.

Сам Станіслав, за її словами, сказав, що йому роблять “якісь щеплення”. Клих поскаржився, що листи від мами швидко забирають, ледве давши прочитати, на прогулянки водять рідко. Він просив передати йому список дитячої пригодницької літератури.

“Ясно, що необхідно: по-перше — об’єктивне обстеження незалежними фахівцями, по-друге — допустити до нього Уповноваженого з прав людини України та психіатра міжнародного рівня, і — головне — негайно відправити його додому”, — резюмувала Тетяна Щур.

Як повідомляв УНН, політв’язня Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні.

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