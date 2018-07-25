Посол ОБСЄ на початку вересня відвідає тюрми на окупованих територіях України

"Посол ОБСЄ Т. Фріш на початку вересня на нашу вимогу планує відвідати тюрми на окупованих територіях і я вимагатиму, аби він відвідав всіх наших військових, до яких немає доступу МКЧХ, й також журналіста С. Асєєва", - повідомила Геращенко.



Нагадаємо, український політв'язень Станістав Клих все ще не поступив у Верхньоуральську в'язницю в РФ після того, як його помістили в тюремну психіатричну лікарню.



Як повідомляв УНН, родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави грошову допомогу на оплату послуг адвокатів. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.