Посол ОБСЄ на початку вересня відвідає тюрми на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Посол ОБСЄ Тоні Фріш на початку вересня відвідає тюрми на окупованих територіях України. Про це представник гуманітарної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко повідомила в своєму Facebook, передає УНН.
"Посол ОБСЄ Т. Фріш на початку вересня на нашу вимогу планує відвідати тюрми на окупованих територіях і я вимагатиму, аби він відвідав всіх наших військових, до яких немає доступу МКЧХ, й також журналіста С. Асєєва", - повідомила Геращенко.
Нагадаємо, український політв'язень Станістав Клих все ще не поступив у Верхньоуральську в'язницю в РФ після того, як його помістили в тюремну психіатричну лікарню.
Як повідомляв УНН, родичі українських політв’язнів досі не отримують від держави грошову допомогу на оплату послуг адвокатів. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.