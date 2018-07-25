Посол ОБСЕ в начале сентября посетит тюрьмы на оккупированных территориях Украины

"Посол ОБСЕ Т. Фриш в начале сентября на наше требование планирует посетить тюрьмы на оккупированных территориях и я буду требовать, чтобы он посетил всех наших военных, к которым нет доступа МККК, и также журналиста С. Асеева", - сообщила Геращенко.



Напомним, украинский политзаключенный Станистав Клых все еще не поступил в Верхнеуральскую тюрьму в РФ после того, как его поместили в тюремную психиатрическую больницу.



Как сообщал УНН, родственники украинских политзаключенных до сих пор не получают от государства денежную помощь на оплату услуг адвокатов. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.