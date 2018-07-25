Россия до сих пор не предоставила ответа на предложение передать ей 36 задержанных россиян

"Российская Федерация так и не дала ни одного ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на наших в российских тюрьмах. Ни устной, ни письменной. Что свидетельствует о том, что РФ ее граждане не нужны. Полностью контролируемые РФ представители ОРДЛО заявили, что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком, в очередной раз таким образом пытаясь выполнить заказ Кремля по коррекции состава группы", - сообщила Геращенко.



Как сообщал УНН, посол ОБСЕ Тони Фриш в начале сентября посетит тюрьмы на оккупированных территориях Украины. Об этом представитель гуманитарной подгруппы трехстороннего контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила в своем Facebook.



Напомним, украинский политзаключенный Станистав Клых все еще не поступил в Верхнеуральскую тюрьму в РФ после того, как его поместили в тюремную психиатрическую больницу.