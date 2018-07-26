Москалькова посетила Карпюка

"Во Владимирском централе посетила граждан, отбывающих наказание, которые обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", - сообщила Москалькова.



Никаких подробностей о состоянии здоровья Карпюка и условий его содержания Москалькова не сообщила.



Напомним, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Россия до сих пор не предоставила ответа на предложение передать ей 36 удерживаемых в Украине россиян.



Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске предложила провести совместную встречу с участием украинского и российского омбудсменов для разблокирования обмена заложников. Также, по ее словам, Украина сама будет определять своих переговорщиков и участников групп, а не вестись на "хотелки" Кремля или их марионеток.



