Москалькова посетила Карпюка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Уполномоченная России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова посетила украинского узника Николая Карпюка. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.
"Во Владимирском централе посетила граждан, отбывающих наказание, которые обращались ко мне, а также гражданина Украины Карпюка", - сообщила Москалькова.
Никаких подробностей о состоянии здоровья Карпюка и условий его содержания Москалькова не сообщила.
Напомним, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Россия до сих пор не предоставила ответа на предложение передать ей 36 удерживаемых в Украине россиян.
Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске предложила провести совместную встречу с участием украинского и российского омбудсменов для разблокирования обмена заложников. Также, по ее словам, Украина сама будет определять своих переговорщиков и участников групп, а не вестись на "хотелки" Кремля или их марионеток.