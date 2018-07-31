УФСИН не пустил к украинцу Сенцову священника

"К Сенцову не пустили священника.... если честно, пыталась передать Олегу письма. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц - никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега. Но какая подлость - не пустить украинского омбудсмена, теперь - священника. Полная изоляция, в том числе информационная", - написала омбудсмен.

Она добавила также фотографию священника, который пытался посетить режиссера.

Как сообщал УНН, уполномоченная России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова посетила украинского узника Николая Карпюка.

Напомним, некоторые заключенных в Украине, которых хочет посетить омбудсмен Российской Федерации, отказались от встречи с Татьяной Москалькова.