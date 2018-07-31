УФСИН не пустил к украинцу Сенцову священника
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу апостольской православной церкви, в встрече с Олегом Сенцовым. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"К Сенцову не пустили священника.... если честно, пыталась передать Олегу письма. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц - никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега. Но какая подлость - не пустить украинского омбудсмена, теперь - священника. Полная изоляция, в том числе информационная", - написала омбудсмен.
Она добавила также фотографию священника, который пытался посетить режиссера.
Как сообщал УНН, уполномоченная России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова посетила украинского узника Николая Карпюка.
Напомним, некоторые заключенных в Украине, которых хочет посетить омбудсмен Российской Федерации, отказались от встречи с Татьяной Москалькова.