УФСИН не пустил к украинцу Сенцову священника

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29641 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 92759 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121101 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128839 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167596 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152773 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140621 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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УФСИН не пустил к украинцу Сенцову священника

УФСИН не пустил к украинцу Сенцову священника

Киев  •  УНН

 • 8345 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу апостольской православной церкви, в встрече с Олегом Сенцовым. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"К Сенцову не пустили священника.... если честно, пыталась передать Олегу письма. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц - никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега. Но какая подлость - не пустить украинского омбудсмена, теперь - священника. Полная изоляция, в том числе информационная", - написала омбудсмен.

Она добавила также фотографию священника, который пытался посетить режиссера.

Как сообщал УНН, уполномоченная России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова посетила украинского узника Николая Карпюка.

Напомним, некоторые заключенных в Украине, которых хочет посетить омбудсмен Российской Федерации, отказались от встречи с Татьяной Москалькова.

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