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З омбудсменом РФ відмовились зустрічатись деякі в’язні в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Дехто з в’язнів в Україні, яких хоче відвідати омбудсмен Російської Федерації, відмовились від зустрічі з Тетяною Москальковою. Про це в мережі Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

“Російська сторона надала нам список на відвідання 51 особи. Але тільки 13 людей з цього списку мають громадянство РФ. Більше того, дехто з них відмовився від зустрічі с Омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Наразі ми вимагаємо, щоб Росія відкоригувала свій список. Зі своєї сторони, Тетяна Москалькова вже відвідала 7 моряків зі свого списку”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, українська сторона на засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи 25 липня очікує від РФ відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручниками.

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