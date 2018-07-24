С омбудсменом РФ отказались встречаться некоторые заключенные в Украине

"Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, некоторые из них отказался от встречи с Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова. Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список. Со своей стороны, Татьяна Москалькова уже посетила 7 моряков из списка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинская сторона на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы 25 июля ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложниками.