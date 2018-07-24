С омбудсменом РФ отказались встречаться некоторые заключенные в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Некоторые из заключенных в Украине, которых хочет посетить омбудсмен Российской Федерации, отказались от встречи с Татьяной Москальковой. Об этом в сети Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.
"Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, некоторые из них отказался от встречи с Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова. Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список. Со своей стороны, Татьяна Москалькова уже посетила 7 моряков из списка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинская сторона на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы 25 июля ожидает от РФ ответа на предложение разблокировать вопрос обмена заложниками.