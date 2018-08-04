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Священик із Лабитнангі відвідав Сенцова у палаті і запропонував сповідатися

Священик із Лабитнангі відвідав Сенцова у палаті і запропонував сповідатися

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Ієрей храму Святого Георгія Побідоносця міста Лабитнангі Богдан Василюк відвідав палату, де перебував незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов і запропонував сповідатись, але останній відмовився. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Федеральної служби виконання покарань Росії, передає УНН.

За інформацією тюремників, сьогодні ієрей храму Святого Георгія Побідоносця міста Лабитнангі Богдан Василюк відвідав ВК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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"Під час обходу медичної частини установи Богдан Василюк зайшов в палату, де перебував засуджений Сенцов О. Священнослужитель поцікавився станом його здоров'я. Олег Сенцов відповів, що відчуває себе нормально і перебуває під наглядом медичних працівників. Скарг на умови утримання у нього немає", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також додали, що ієрей Богдан Василюк запропонував Сенцову поговорити без присутності сторонніх або сповідатися. Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує, повідомили тюремники.

Нагадаємо, єпископу Апостольської Православної Церкви Григорію не дозволили відвідування засудженого Олега Сенцова, який відбуває покарання в ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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