Мировой рейтинг качества продуктов: Украина заняла 8-е место с конца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина заняла 8 место с конца в мировом рейтинге качества продуктов, передает УНН со ссылкой на “М Сonsulting Group”.
Рейтинг стран, ранжированных по отношению потребителей к качеству произведенных товаров, сформирован на основе опроса 43 тыс. жителей из 52 государств мира.
Основной вопрос, который хотели выяснить авторы исследования, звучал следующим образом: товары какой страны происхождения считаются в мире наиболее качественными?
В результате, первое место в рейтинге заняла Германия (100 баллов), второе Швейцария (98 баллов), а третье — Европейский союз (92 балла).
Таким образом, жители стран, принимавших участие в опросе, считают наиболее качественными товары, произведенные в Германии. В первой десятке рейтинга большинство позиций занимают европейские страны, за исключением США, Канады и Японии.
Украина в этом рейтинге заняла 45-е место с 35 баллами из 100 возможных. Чуть выше расположилась Индонезия (36 баллов), а ниже по списку — Вьетнам (34 балла).
Для сравнения, ближайшие соседи нашей страны оказались на более высоких позициях рейтинга. Польша набрала 51 балл, Россия — 46 баллов, Венгрия — 45 баллов.
Напомним, по оценкам экспертов, за последние несколько лет в Украине значительно упало качество производимых товаров, в том числе и продуктов.
Такую негативную тенденцию поясняют обнищанием населения, отсутствием контроля, и, как следствие, постоянными попытками со стороны производителей удешевить конечный продукт.
По словам депутата Сергея Тригубенко, самая высокая степень фальсификации продукции — в молочной отрасли. Для этого используют пальмовое масло, объёмы импорта которого в Украину достигли рекордных за последние семь сезонов показателей.